MN24 – Leao, piano di rientro concordato con Allegri: ecco quando il portoghese tornerà a Milanello

Leao tornerà regolarmente a Milanello mercoledì per riprendere gli allenamenti in vista della sfida del 6 aprile contro il Napoli

Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Nonostante la sconvocazione dalla Nazionale, l’esterno portoghese è volato in patria con il consenso del club per sottoporsi a cure specifiche e risolvere il fastidioso problema all’adduttore destro che ne sta limitando il rendimento.

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Secondo quanto appreso da Milannews24, il numero 10 rossonero farà rientro in Italia per essere regolarmente a Milanello mercoledì pomeriggio, in occasione della ripresa degli allenamenti collettivi.

Leao: tre giorni di stop: Allegri prepara l’assalto al Maradona

La tabella di marcia è stata agevolata dalla decisione di Massimiliano Allegri di concedere tre giorni di riposo totale (domenica, lunedì e martedì) ai calciatori rimasti a disposizione durante la sosta.

Questo mini-break permetterà a Leao di completare il programma personalizzato in Portogallo prima di tuffarsi nella preparazione della sfida scudetto contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile allo stadio Maradona. L’obiettivo del tecnico livornese è chiaro: riavere il miglior Leao al 100% della condizione per il rush finale della stagione 2025/26.