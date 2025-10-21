Leao, spunta il retroscena che fa sognare i tifosi! C’entra Modric, la rivelazione

Leao, importante retroscena sul talento portoghese: comportamento inappuntabile alla presenza di Luka Modric

Carlos Passerini, noto giornalista del Corriere della Sera e profondo conoscitore delle dinamiche Rossonere, è intervenuto a Sportitaliaall’indomani della vittoria del Milan sulla Fiorentina, che ha regalato la vetta solitaria della classifica alla squadra di Allegri. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sul rapporto tra Rafael Leão e il leader dello spogliatoio, Luka Modric.

Secondo Passerini, il talento portoghese ha un bisogno specifico, non solo a livello tecnico: “Più che un allenatore, un padre fuori, Leao ha bisogno di un padre dentro il campo”.

Questa figura di riferimento era stata in passato Zlatan Ibrahimovic: “Così era stato con Ibrahimovic fino a un certo punto, fino a quando Zlatan è stato in condizione per essere un padre-calciatore. Quando gli è venuto a mancare, secondo me Leao ha perso qualche parametro”.

Leao, il retroscena con Modric

Passerini ha identificato il nuovo mentore in campo in Luka Modric: “Io credo che Luka Modric possa trasformarsi in quel nuovo padre in campo di cui Rafael Leao ha bisogno”.

Il giornalista ha rivelato un aneddoto significativo sul rispetto che Leão nutre per il croato: “Mi raccontano che Rafa, che è un guascone e lo conosciamo per prendere tutti poco sul serio, si mette sull’attenti quando c’è Modric”. Un gesto di riverenza che “non faceva nemmeno con Zlatan Ibrahimovic”.

La «mistica» che Modric si porta dietro riesce a “colpire, a toccare anche un giocatore come Rafa”. Lo stesso Leao a Milanello mostra una “forma di rispetto di fronte a questo padre putativo che potrebbe far cambiare nel corso dei mesi qualcosa in Rafa, magari portando a compimento quella maturazione che fin qui non c’è stata”.