Leao Milan, il portoghese si è ripreso sulle spalle la squadra! Il rapporto con Max Allegri...

Calciomercato Milan, i media britannici spingono per il trasferimento di Son! Cosa filtra sull'ex Tottenham

Leao Milan, il portoghese ha deciso la sfida contro la Fiorentina con una doppietta: non accadeva esattamente da...

Cremonese Udinese per invertire il trend, nonostante Milan Fiorentina: record da evitare

Leao al terzo gol stagionale, nonostante gli errori con la Juve: la media realizzativa non è male

4 secondi ago

Leao Milan, il portoghese si è ripreso sulle spalle la squadra! Il rapporto con Max Allegri… Le ultimissime sui rossoneri

Quella di ieri sera a San Siro è stata una partita di quelle che segnano la stagione, trasformando un potenziale inciampo in una clamorosa iniezione di fiducia. Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante le assenze pesantissime che hanno limitato le scelte (come ribadito anche dal DS Tare), ha sofferto, è andato sotto, ma alla fine ha esultato. E se i rossoneri si godono il primo posto in classifica, gran parte del merito va a un solo uomo: Rafael Leao.

Il mattino dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, l’edizione de Il Giorno, all’interno de Il QS, sintetizza perfettamente il momento con un titolo che è già un manifesto: «Leao è tornato. Comanda Max». È la sintesi di un Milan che non incanta sempre, ma che vince, grazie al talento purissimo del suo numero 10 e alla proverbiale concretezza del suo tecnico.

L’inizio era stato in salita, con il vantaggio viola che sembrava complicare irrimediabilmente i piani di Allegri. Ma è qui che è salito in cattedra Leao: prima un guizzo irresistibile che ha bucato la difesa avversaria per il gol del pareggio, a dimostrazione di una ritrovata forma fisica e mentale. Poi, il momento decisivo, quello del contestatissimo rigore (per l’intervento di Parisi su Gimenez) che ha fatto infuriare la Fiorentina di Pradè. Dagli undici metri, Leao è stato glaciale, spiazzando il portiere e chiudendo la partita.

Quella doppietta non è solo valsa i tre punti, ma ha anche messo un sigillo sull’attuale primato in solitaria dei rossoneri. Un successo che, come sottolineato anche da Igli Tare alla vigilia, è frutto di una mentalità che non cerca alibi nelle defezioni. Allegri, da parte sua, continua a plasmare un Milan solido, capace di vincere anche senza brillare, gestendo le partite con l’esperienza che lo contraddistingue. La sua mano è evidente nella gestione del risultato e nella capacità di far rendere al massimo i singoli nei momenti chiave, Leao in primis.

