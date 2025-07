Leao Milan, le parole del portoghese sulla stagione senza coppe europee: «Meglio o peggio? Io la penso così». Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao, calciatore del Milan, è stato intervistato da Rai Sport. Di seguito le parole del numero 10 rossonero sulla stagione senza coppe.

«Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare”».