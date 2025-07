Leao a Rai Sport: «Tante buone sensazioni su Allegri, sono convinto che può portare al Milan e a me. Scorsa stagione? Non ci penso perchè...»

Leao, esterno del Milan, ha elogiato le prime settimane di lavoro con Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero

Milano si prepara a una nuova era sotto la guida di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo. L’entusiasmo è palpabile, e a confermarlo sono le parole di uno dei protagonisti più attesi, Rafael Leao. L’attaccante portoghese si è aperto a RaiSport, esprimendo le sue impressioni e le sue aspettative sulla nuova stagione e sul nuovo tecnico, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri.

“Ho tante buone sensazioni su Allegri”, ha dichiarato Leao con un tono fiducioso. Le sue parole sottolineano la fiducia che il gruppo squadra sta riponendo nel tecnico livornese, un allenatore che non ha certo bisogno di presentazioni. Allegri, infatti, vanta un curriculum di successi, con titoli vinti e una profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale. Il fatto che abbia già vinto al Milan è un elemento chiave che infonde ulteriore sicurezza e ottimismo. La sua esperienza pregressa a Milanello, culminata nella conquista dello Scudetto nella stagione 2010/2011, lo rende una figura familiare e rassicurante per l’ambiente milanista.

Un aspetto che ha particolarmente colpito Leao è la vicinanza mostrata da Allegri fin dai primi contatti. “Si è mostrato molto vicino a me e penso possa portare tanto al Milan“, ha rivelato il numero 10 rossonero. Questa attenzione personalizzata è fondamentale per un giocatore del calibro di Leao, che ha bisogno di sentirsi parte integrante del progetto e di percepire la fiducia da parte del suo allenatore. La capacità di Allegri di instaurare un rapporto di stima reciproca con i suoi calciatori è una delle sue qualità più apprezzate, e Leao sembra averla già percepita. Questa connessione tra allenatore e giocatore è spesso il segreto per ottenere le migliori prestazioni sul campo.

Interrogato sulla scorsa stagione, Leao ha preferito guardare avanti, con la consapevolezza che nel calcio è sempre necessario puntare al miglioramento continuo. “Non penso a quello. La gente si aspetta sempre di più da me e anch’io voglio fare meglio“, ha affermato con determinazione. Questa mentalità propositiva è un segnale importante per i tifosi, che vedono in Leao non solo un talento cristallino, ma anche un professionista ambizioso e critico con se stesso. L’attaccante è ben consapevole delle aspettative che gravano sulle sue spalle, e la sua voglia di superarsi è un motore fondamentale per le sue future performance.

Infine, Leao ha voluto sottolineare l’importanza del collettivo per l’emersione delle individualità: “Quando la squadra sta bene, le individualità poi emergono“. Questa affermazione racchiude la filosofia che dovrebbe guidare il Milan nella prossima stagione. Il lavoro di squadra, la coesione del gruppo e la creazione di un ambiente positivo sono elementi essenziali affinché i singoli talenti possano esprimersi al meglio. Con Allegri in panchina e Tare a gestire il mercato e la struttura sportiva, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per costruire una solida base su cui far fiorire il talento dei suoi giocatori, a partire proprio da Rafael Leao.