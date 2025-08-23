Leao Milan, il retroscena sull’affare Okafor! C’entra il portoghese: ecco cosa è successo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo e le trattative si susseguono a ritmi serrati, con il Milan protagonista di un’operazione che ha catalizzato l’attenzione. Si tratta del trasferimento di Noah Okafor, l’attaccante svizzero classe 2000, che è andao al Leeds. Questa operazione, tuttavia, sarebbe legata a doppio filo alle condizioni fisiche del talentuoso portoghese Rafael Leão, uno dei pilastri dell’attacco rossonero.

Il club di Via Aldo Rossi avrebbe dato il via libera per la cessione di Okafor solamente dopo aver ricevuto rassicurazioni sull’infortunio di Leão. Quest’ultimo avrebbe riportato una lesione di lieve entità, scongiurando il rischio di un lungo stop che avrebbe compromesso l’inizio della stagione. La notizia, che ha tranquillizzato l’ambiente milanista, ha permesso alla dirigenza di valutare la partenza di Okafor, che al Leeds troverebbe più spazio e un ruolo da protagonista, cosa che a Milano non gli è stata garantita con continuità.

L’addio dell’ex Salisburgo, che si è comunque distinto per la sua duttilità e l’impegno, libera una casella importante nell’organico. Questo scenario apre la strada a nuove mosse di mercato per il Diavolo, che ora potrebbe concentrarsi sull’arrivo di un altro profilo offensivo. I tifosi rossoneri sono in fermento, curiosi di scoprire chi sarà il prossimo colpo in attacco.

Nel frattempo, a Torino, Massimiliano Allegri, il carismatico e pragmatico allenatore del Milan, è in attesa di rinforzi. Il tecnico livornese, che in questa sessione di mercato ha espresso più volte la necessità di un nuovo centravanti, aspetta con ansia un nome che possa completare il suo reparto offensivo.

Le trattative tra i club procedono in parallelo, con la Serie A che si prepara a vivere un’altra annata ricca di colpi di scena. Le mosse del Milan, l’attesa di Allegri e le ambizioni delle varie squadre rendono il calciomercato un palcoscenico di grande interesse, dove ogni operazione può cambiare le sorti di una stagione.