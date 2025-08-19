Calciomercato Milan, Vlahovic è ancora una pista percorribile? Per Matteo Moretto sì ma ad una condizione. Le ultimissime

L’attacco del Milan potrebbe presto subire una scossa importante. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club rossonero sta lavorando attivamente per portare a Milano Dusan Vlahovic. Non si tratta di una semplice voce, ma di un interesse concreto e profondo, che mette d’accordo tutte le figure dirigenziali e tecniche del club. Vlahovic è infatti considerato il nome preferito di tutto l’ambiente Milan, per le sue qualità, le sue caratteristiche di gioco e, soprattutto, la sua voglia di rivincita dopo un periodo non del tutto soddisfacente alla Juventus.

I contatti tra le parti sono costanti e l’operazione è seguita in prima persona dal direttore sportivo rossonero Igli Tare. L’obiettivo di Tare è quello di tenere vivi i rapporti sia con l’entourage del giocatore, sia con la Juventus, proprietaria del cartellino. Il Milan sta compiendo un lavoro importante per cercare di rendere l’operazione fattibile dal punto di vista economico, un aspetto che, come sempre, rappresenta la sfida maggiore in un trasferimento di questo calibro. I costi elevati e la valutazione della Juventus sono il vero ostacolo da superare.

Moretto sottolinea come, nonostante l’attenzione sia tutta su Vlahovic, il Milan non stia trascurando altre opzioni. La dirigenza rossonera, infatti, mantiene vive anche altre piste alternative, come è giusto che sia nel complesso mondo del calciomercato. Tuttavia, l’impressione è che Vlahovic rimanga la priorità assoluta, il nome su cui il Milan vuole puntare per rafforzare l’attacco e dare un segnale forte al campionato. Il lavoro diplomatico di Igli Tare sarà cruciale per capire se, nei prossimi giorni, questa operazione potrà diventare una realtà.