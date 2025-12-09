MN24 – Leao non ha lesioni ma la cautela è d’obbligo: il portoghese e Allegri hanno un obiettivo preciso

Leao, gli esami odierni hanno escluso lesioni muscolari ma la cautela è d’obbligo: l’obiettivo è averlo per la Supercoppa Italiana

Dopo il grande sospiro di sollievo seguito agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per Rafael Leao, la situazione del portoghese richiede ora la massima cautela e attenzione. La risonanza magnetica ha confermato che la struttura del muscolo è salva, ma il numero 10 del Milan deve affrontare un problema diverso, ma altrettanto insidioso.

Come riporta Milannews24, Leao presenta un’infiammazione nella zona dell’adduttore destro, una condizione che va curata in maniera meticolosa per scongiurare il rischio che possa degenerare in un problema cronico. Questo tipo di fastidio richiede una gestione attenta e progressiva del carico di lavoro.

Leao, l’obiettivo è la Supercoppa Italiana

Per questo motivo, l’esterno offensivo non ha ancora una data di rientro precisa: la sua condizione sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico e tecnico. La fretta potrebbe costare cara, ma l’obiettivo del giocatore e del club è chiaro.

L’impiego in Supercoppa Italiana – con la semifinale contro il Napoli e l’eventuale finale – è l’orizzonte al quale si guarda. Sebbene sia ancora presto per dare certezze, Leao punta a rendersi disponibile per le delicate sfide di dicembre. La sua presenza sarebbe un boost fondamentale per il reparto offensivo di Allegri, ma la priorità resta la completa risoluzione del quadro infiammatorio per evitare ricadute.