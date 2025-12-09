 MN24 - Leao non ha lesioni ma la cautela è d'obbligo
Connect with us

News

MN24 - Leao non ha lesioni ma la cautela è d'obbligo: il portoghese e Allegri hanno un obiettivo preciso

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare pronto a cogliere l'occasione a gennaio: occhi in casa Barcellona, può arrivare lui

News

MN24 - Infortunio Leao, ottime notizie dagli esami odierni! Escluse lesioni muscolari, può esserci col Sassuolo? Cosa filtra

News

Allegri, spunta la statistica che fa felice il tecnico! Dato super, i rossoneri possono sognare

News Social

Torino Milan, Gabbia celebra la rimonta rossonera sui social: il messaggio del difensore

News

MN24 – Leao non ha lesioni ma la cautela è d’obbligo: il portoghese e Allegri hanno un obiettivo preciso

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

Leao

Leao, gli esami odierni hanno escluso lesioni muscolari ma la cautela è d’obbligo: l’obiettivo è averlo per la Supercoppa Italiana

Dopo il grande sospiro di sollievo seguito agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per Rafael Leao, la situazione del portoghese richiede ora la massima cautela e attenzione. La risonanza magnetica ha confermato che la struttura del muscolo è salva, ma il numero 10 del Milan deve affrontare un problema diverso, ma altrettanto insidioso.

Come riporta Milannews24, Leao presenta un’infiammazione nella zona dell’adduttore destro, una condizione che va curata in maniera meticolosa per scongiurare il rischio che possa degenerare in un problema cronico. Questo tipo di fastidio richiede una gestione attenta e progressiva del carico di lavoro.

Leao, l’obiettivo è la Supercoppa Italiana

Per questo motivo, l’esterno offensivo non ha ancora una data di rientro precisa: la sua condizione sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico e tecnico. La fretta potrebbe costare cara, ma l’obiettivo del giocatore e del club è chiaro.

L’impiego in Supercoppa Italiana – con la semifinale contro il Napoli e l’eventuale finale – è l’orizzonte al quale si guarda. Sebbene sia ancora presto per dare certezze, Leao punta a rendersi disponibile per le delicate sfide di dicembre. La sua presenza sarebbe un boost fondamentale per il reparto offensivo di Allegri, ma la priorità resta la completa risoluzione del quadro infiammatorio per evitare ricadute.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.