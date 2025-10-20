Leao Milan, Montolivo bacchetta il calciatore portoghese: «Non è sempre decisivo, dovrebbe imparare da questo suo compagno di reparto». Ultime

La doppietta di Rafael Leao che ha spinto il Milan in testa alla classifica ha riacceso il dibattito sul vero potenziale del portoghese. Se la sua personalità è stata celebrata da molti, l’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo, intervenuto su DAZN nel post-partita, ha espresso un giudizio lucido e per certi versi critico.

Montolivo ha riconosciuto il talento cristallino del numero 10, ma ha subito sollevato la questione della sua continuità mentale: «È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, ma non sempre». Il parere dell’opinionista si allinea a quello di chi, come Marchegiani, ha ridimensionato l’eccessiva euforia, focalizzandosi sull’assenza di una prestazione completa.

Il confronto che ne è scaturito è illuminante. Montolivo ha tirato in ballo un compagno di squadra, Christian Pulisic – attualmente infortunato e la cui assenza pesa, come riconosciuto da Allegri – come metro di paragone per l’atteggiamento: «Se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità…». Il riferimento è alla dedizione, alla costanza e al lavoro in entrambe le fasi che l’americano garantisce costantemente.

Secondo Montolivo, è proprio questa lacuna nell’intensità che espone Leao a momenti di difficoltà: «Soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica». Una problematica che si manifesta quando il Milan di Allegri non riesce a sfondare in velocità, costretto a muovere il pallone contro difese schierate.

Nonostante il DS Tare e Allegri godano del primato, la critica di Montolivo è un invito a una maggiore applicazione. Il potenziale di Leao è indiscusso, ma per diventare un vero top player a livello europeo e superare la fase in cui è solo «molto di più» di un semplice talento, deve elevare la sua mentalità ai massimi livelli. Il Milan aspetta il Leao costante, quello che non si accende solo con i tiri dalla distanza o i rigori pesanti.