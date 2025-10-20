Leao Milan, Modric incorona il calciatore portoghese: lo ha definito uno dei migliori al mondo e non solo. Le ultimissime notizie

La vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina ha catapultato il Milan in testa alla classifica di Serie A e, cosa forse più importante, ha restituito al club un Rafael Leao devastante. Intercettato dai microfoni di DAZN nel post-partita, Luka Modric non ha nascosto l’entusiasmo per la doppietta del portoghese che ha spezzato il lungo digiuno a San Siro. Il centrocampista croato ha riservato parole che suonano come un’investitura.

«Leao è meraviglioso», ha dichiarato Modric senza esitazioni, sottolineando l’enorme potenziale del compagno: «Per me è uno dei migliori giocatori al mondo e la cosa bella è che può migliorare ancora, dipende tutto da lui». L’ex Pallone d’Oro ha ribadito come la sua attesa fosse tutta per prestazioni di questo tipo, soprattutto in un momento così delicato: «Non vedevo l’ora di giocare con lui, è questo il Rafa di cui abbiamo bisogno». Leao, con il super gol da fuori area e il rigore decisivo, è stato il traino perfetto per superare l’emergenza.

Modric ha voluto poi allontanare facili entusiasmi sul primato in Serie A, mantenendo la linea di Massimiliano Allegri e del DS Tare: «Primo posto? Dobbiamo pensare partita per partita». Tuttavia, il croato ha voluto sottolineare la reazione del gruppo dopo il gol subito al 56°, un segnale di mentalità vincente: «Oggi abbiamo dimostrato carattere, abbiamo preso la strada giusta». Una dichiarazione che incorona la gestione di Allegri, capace di guidare il Milan alla vittoria nonostante le assenze pesanti come l’ultima, quella di Loftus-Cheek. La vittoria è di Leao, ma la leadership è di Modric.