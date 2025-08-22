Leao, rassicura i tifosi del Milan: sull’infortunio. Lo ha detto in live su Twitch

Leao sulla propria live di Twitch ha rassicurato i tifosi del Milan sulle sue condizioni, è alle prese con un problema al polpaccio

I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante portoghese Rafael Leão, uno dei pilastri offensivi della squadra, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche. Alle prese con un problema al polpaccio, il giocatore ha sfruttato la sua popolarità sui social per aggiornare i sostenitori, confermando che il suo recupero sta procedendo senza intoppi.

Nel corso di una sua recente diretta Twitch, Leão ha parlato apertamente del suo infortunio, calmando le ansie dei fan del Diavolo. L’attaccante, noto per il suo dribbling fulminante e la sua velocità, ha spiegato che sta seguendo un percorso di riabilitazione preciso e rigoroso, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. “La riabilitazione procede regolarmente, passo dopo passo”, ha detto il numero 10 rossonero, un messaggio chiaro che ha voluto sottolineare la sua determinazione a superare questo momento di stop.

Questa trasparenza da parte del giocatore è stata molto apprezzata dalla tifoseria, che temeva un’assenza prolungata di uno dei suoi campioni più amati. L’assenza di Leão ha un peso notevole sulle strategie offensive dell’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che si affida spesso alla sua creatività e alla sua capacità di spaccare le partite. La sua assenza, seppur temporanea, è stata un duro colpo per il Milan, costringendo Allegri a riadattare il modulo e a cercare soluzioni alternative in attacco.

L’ottimismo del giocatore sul suo recupero è un segnale molto positivo per il club, che ha bisogno di avere tutti i suoi uomini chiave in piena forma per affrontare una stagione ricca di impegni. Il ritorno di Leão è atteso con grande ansia, e le sue parole hanno rafforzato la speranza che possa tornare in campo a breve per aiutare i suoi compagni a raggiungere gli obiettivi stagionali.