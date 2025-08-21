Leao carico per Boniface: il numero 10 del Milan pronto ad accoglierlo – FOTO

Leao sembra pronto per accogliere Victor Boniface al Milan. Il portoghese si è già mosso tramite i social

Il Milan è a un passo dall’ufficialità per l’acquisto di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano proveniente dal Bayer Leverkusen. Mentre si attendono solo i dettagli finali per l’annuncio del trasferimento, il benvenuto più significativo è arrivato da un compagno di squadra molto speciale: Rafael Leão.

Il talentuoso attaccante portoghese, uno dei pilastri offensivi dei rossoneri, ha rotto il silenzio social per accogliere a suo modo il futuro compagno di reparto. Leão, noto per la sua abilità nel dribbling e per la sua velocità fulminante, ha commentato un post su Instagram di Boniface con tre faccine con gli occhi spalancati (👀👀👀). Un gesto apparentemente piccolo, ma che nel mondo del calcio moderno ha un significato molto forte.

Questo tipo di interazioni social tra calciatori, infatti, non è mai casuale e spesso anticipa mosse di mercato o conferma operazioni in via di definizione. La reazione di Leão è un chiaro segnale di approvazione e di attesa, un benvenuto informale ma esplicito che scalda i cuori dei tifosi del Diavolo. Il portoghese, con il suo gesto, ha di fatto confermato ciò che tutti gli addetti ai lavori e i sostenitori del Milan già sanno: Boniface è pronto a vestire la maglia rossonera.

L’arrivo del nigeriano rafforzerà in modo significativo l’attacco di Massimiliano Allegri, tecnico esperto e pragmatico. Le sue caratteristiche, che lo rendono un centravanti fisico e completo, si integreranno perfettamente con l’abilità nel creare spazi di giocatori come Leão. L’intesa tra i due in campo potrebbe diventare un’arma letale per il Milan, che si candida a essere una delle squadre più temibili della Serie A. L’attesa dei tifosi del Milan per vedere i due in azione è palpabile.