Leao Milan, Hernanes non le manda a dire sul portoghese: «A Leao non puoi dare regole, è come il bimbo che va al parco giochi. Vi spiego». Le ultime

Il dibattito sulla gestione e sul rendimento di Rafael Leao è sempre aperto, nonostante la doppietta decisiva messa a segno contro la Fiorentina. A intervenire sulla questione è stato l’ex centrocampista brasiliano Hernanes, che ha offerto un’analogia peculiare per descrivere l’approccio che il Milan dovrebbe adottare con il suo fuoriclasse.

Secondo Hernanes, il talento del portoghese è talmente puro e istintivo da non poter essere ingabbiato da schemi troppo rigidi. «A Leao non puoi dare regole, è come il bimbo che va al parco giochi», ha sentenziato l’ex calciatore. Questa visione suggerisce che la spontaneità e la libertà d’espressione siano cruciali per sbloccare completamente il potenziale dell’attaccante. Un approccio che, in parte, giustifica la necessità di Massimiliano Allegri di bilanciare la disciplina tattica con la libertà creativa dei suoi interpreti.

Allegri e Tare chiamati a gestire il talento

L’analogia di Hernanes tocca un punto nevralgico della gestione tecnica. Per Allegri, la sfida è integrare il genio imprevedibile di Leao nel rigore del suo sistema, trovando il punto di equilibrio tra il bambino al parco giochi e l’attaccante che deve garantire continuità e concretezza.

Il direttore sportivo Igli Tare ha sempre difeso Leao, vedendo in lui un asset fondamentale e un potenziale Pallone d’Oro. Tuttavia, le dichiarazioni di Hernanes ricordano che talenti di questa portata necessitano di una gestione psicologica e tattica atipica. La recente crescita in termini di finalizzazione e la doppietta con cui il Milan è tornato in vetta alla classifica sono la prova che un compromesso tra libertà e dovere è possibile, ma la necessità di stimolare Leao resta costante.

La prossima partita contro il Pisa sarà un altro banco di prova per vedere come Rafael Leao saprà esprimere il suo talento, bilanciando l’istinto puro con le necessità della squadra.