Costacurta lancia la coppia Leao-Pulisic: «Possono far male a tutte le difese, un reparto così penso che…». Le ultimissime notizie

Il grande potenziale offensivo del Milan, frutto del lavoro di Igli Tare sul mercato e delle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, è stato al centro dell’analisi di Alessandro Costacurta. L’ex difensore rossonero, in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della ricca concorrenza nel reparto avanzato, lanciando un messaggio chiaro a Rafael Leao.

Leao è per Costacurta un intoccabile, ma non a tempo indeterminato. «Per me uno come Leao non può mai stare fuori», ha esordito l’ex campione, ribadendo l’assoluta qualità del portoghese. Tuttavia, l’abbondanza di talento impone un cambio di passo: «Ora però avrei fretta: o mi dà risposte o giocano gli altri». La presenza di alternative di altissimo livello rende infatti la posizione di titolare un premio da meritare con prestazioni costanti.

La coppia d’oro e la forza della concorrenza

L’ex difensore ha individuato in Rafael Leao e Christian Pulisic la coppia che può letteralmente spaccare le difese avversarie. «In coppia con Pulisic possono far male a tutte le difese», ha specificato Costacurta. I due, con la loro velocità e tecnica, rappresentano l’arma più affilata dell’arsenale rossonero.

Costacurta ha poi esteso il suo elogio all’intero reparto, confermando la bontà della programmazione di Igli Tare che ha portato giocatori di spessore alla corte di Allegri. La concorrenza interna è vista come un elemento cruciale: «Un reparto così ricco garantisce competizione interna». Un meccanismo sano che spinge tutti a dare il massimo.

L’ex giocatore ha citato anche il talento del neo-arrivato, non ancora al top per infortunio. «Christopher Nkunku è uno forte», ha dichiarato, mettendo in guardia i titolari sul valore del francese, il cui rientro imminente aggiungerà ulteriore pressione e qualità alle scelte di Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni, a partire dalla gara contro il Pisa. La profondità della rosa è la vera chiave di volta per ambire allo scudetto.