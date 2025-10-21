Leao Milan, attacco clamoroso di Cassano: «Non gli pulisce nemmeno il piede destro a Greenwood. 7.5 in pagella? Dico che…». Le ultimissime

Antonio Cassano non usa mezzi termini per commentare la recente vittoria del Milan sulla Fiorentina e, soprattutto, per attaccare il mondo dell’informazione sportiva italiana. Intervenuto al programma Viva El Futbol, l’ex attaccante ha puntato il dito direttamente contro la Gazzetta dello Sport per i voti assegnati ai giocatori, scagliandosi con veemenza contro la valutazione di Rafael Leao.

La prestazione del portoghese, pur suggellata da una doppietta, è stata definita da Cassano come «inguardabile a parte i gol». Una critica durissima che si è trasformata in un attacco frontale ai giornalisti, etichettati come «cari giornalisti incompetenti» con un riferimento esplicito alla rosea: «parlo di voi, Gazzetta».

La polemica sui voti e il paragone tecnico distruttivo

Il nocciolo della polemica di Cassano riguarda la presunta disparità di trattamento riservata a Leao rispetto ad altri talenti. L’ex giocatore ha criticato l’assegnazione di un 7.5 al portoghese, mentre a un altro giovane, Nico Paz, autore di una vittoria solitaria contro la Juventus, veniva dato un 7. Secondo Cassano, la valutazione di Leao è stata eccessivamente generosa, frutto di un vero e proprio trattamento di favore da parte dei media.

L’attacco è proseguito con un paragone tecnico che ha infiammato l’ambiente. Parlando del talento di Mason Greenwood, Cassano ha espresso un giudizio durissimo sul valore assoluto di Leao: «Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro». Un’affermazione che ridimensiona in modo netto l’attaccante del Milan, riducendone le abilità tecniche al solo uso per calciare i rigori.

Le esternazioni di Cassano arrivano in un momento delicato per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato a trovare continuità di gioco, e mettono pressione anche sul DS Igli Tare che vede uno dei suoi uomini chiave finire nel mirino di critiche così aspre.