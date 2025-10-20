Cassano attacca la Gazzetta dello Sport: «Incompetenti! Voto 7.5 a Leao per due gol? Non pulirebbe nemmeno il piede destro a Greenwood»

Cassano, ex Milan tra le altre e noto opinionista, ha criticato duramente i giudizi della Gazzetta dello Sport su Leao dopo la doppietta alla Fiorentina

Antonio Cassano, intervenuto al programma Viva El Futbol, ha acceso la polemica scagliandosi contro la stampa sportiva italiana, in particolare contro la Gazzetta dello Sport, per i voti assegnati dopo l’ultima giornata di Serie A, che ha visto il Milan battere la Fiorentina.

Il bersaglio principale di Cassano è stata la valutazione data a Rafael Leão in relazione alla sua prestazione, definendola “inguardabile a parte i gol”.

Cassano ha puntato il dito direttamente contro i giornalisti, definendoli “cari giornalisti incompetenti”, e ha subito specificato il suo riferimento: “parlo di voi, Gazzetta”.

Cassano critica la Gazzetta dello Sport per il voto a Leao dopo la doppietta alla Fiorentina

La critica si è concentrata sul paragone tra Leão e un altro giocatore valutato dalla rosea: “perché danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juventus e 7,5 a Leão, che ha la stampa a favore, e ha fatto una partita inguardabile a parte i gol?”. Secondo l’ex Talento di Bari Vecchia, la valutazione del portoghese è stata eccessivamente generosa e frutto di un trattamento di favore da parte dei media.

L’attacco non si è fermato ai soli voti, ma è proseguito con un paragone tecnico che ha sollevato un’altra controversia. Cassano, mentre stava parlando del talento inglese Mason Greenwood, ha espresso un giudizio durissimo sul valore assoluto di Rafael Leão: “Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”. Un’affermazione che declassa in modo netto il talento Rossonero, riducendolo a un giocatore con limitate abilità se paragonato ad altri fuoriclasse offensivi.