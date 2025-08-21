Leao, 71 gol con il Milan: è solo la quarta volta in sette anni. La curiosità...

Leao ha segnato il 71° gol con la maglia del Milan, è solo la quarta volta da quando è in rossonero

Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese del Milan e uno dei giocatori più elettrizzanti della Serie A, continua a stupire per la sua evoluzione. Dopo aver messo a segno la sua 71ª rete con la maglia rossonera in tutte le competizioni, è emerso un dato statistico che ne sottolinea la rarità: si tratta solamente del quarto gol di testa della sua carriera nel Diavolo. L’ultima volta che il funambolico numero 10 aveva utilizzato questo fondamentale risaliva all’8 febbraio scorso, in una partita di campionato contro l’Empoli. Una statistica che evidenzia come le sue reti siano frutto principalmente di progressioni palla al piede, dribbling irresistibili e tiri fulminanti.

La mossa di Massimiliano Allegri e il ruolo da punta

A rendere ancora più interessante l’ultimo exploit di Leão è stata la sua posizione in campo. Nell’amichevole contro il Bari, il mister bianconero Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti e tatticamente astuti del panorama italiano, ha deciso di testare il portoghese in un ruolo inusuale: quello di attaccante centrale. Una mossa a sorpresa, dettata dalla necessità di sperimentare nuove soluzioni offensive e di trovare alternative tattiche che possano rendere la squadra ancora più imprevedibile.

Un futuro più versatile per il portoghese?

Il ruolo da centravanti, solitamente occupato da giocatori con caratteristiche fisiche diverse e un maggiore istinto nel gioco aereo, potrebbe rappresentare un’evoluzione importante per Leão. Sebbene la sua naturale propensione sia quella di agire sull’esterno, la capacità di ricoprire più ruoli potrebbe renderlo un’arma ancora più devastante per i rossoneri. La sua velocità e la sua tecnica, infatti, potrebbero mettere in difficoltà le difese avversarie anche quando schierate centralmente. Il gol di testa, in questo contesto, assume un valore ancora maggiore, dimostrando che l’attaccante sta lavorando per aggiungere nuove frecce al suo arco.

Questa sperimentazione tattica potrebbe essere un’anticipazione delle strategie future del Milan, che potrebbe sfruttare la versatilità del suo miglior talento per superare le difese più ostiche.