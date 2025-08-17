Allegri ci prova, il Milan punta sull’allenatore: per convincere il giocatore

Allegri può fare la differenza all’interno della trattativa. Il Milan persegue il suo obiettivo

Il mercato del calcio si infiamma con una delle trattative più intriganti dell’estate: Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese che ha impressionato l’Europa con la sua forza e il suo fiuto del gol, è nel mirino di due giganti del calcio. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il Milan si contendono il talentuoso bomber in uscita dal Manchester United.

Rasmus Hojlund, noto per la sua abilità nel finalizzare e per la sua imponente stazza fisica, avrebbe già avuto un colloquio con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il mister livornese, conosciuto per la sua abilità tattica e la sua gestione dei talenti, avrebbe rassicurato il giocatore sulla centralità nel suo progetto, proponendogli un ruolo di primo piano all’interno della squadra. Questo gesto dimostra l’alta considerazione che i rossoneri hanno per il giovane attaccante, vedendolo come il perno su cui costruire l’attacco futuro.

La trattativa, tuttavia, si scontra con una notevole differenza nelle valutazioni economiche. Per il Diavolo, l’operazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro più bonus, una cifra che il club ritiene congrua per assicurarsi le prestazioni del danese. Lo United, invece lo valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro. Questa forbice di prezzo, che ammonta a circa 10-15 milioni, rappresenta l’ostacolo principale per il club lombardo.

Il Milan, con la sua storia gloriosa e l’ambizione di tornare ai vertici del calcio europeo, spera di sfruttare la volontà del giocatore di mettersi alla prova in Serie A e di un’eventuale apertura dell’Atalanta. Il Manchester United, invece, farà leva sul suo potenziale economico per chiudere l’affare il prima possibile. La corsa per Hojlund è ufficialmente aperta e i prossimi giorni saranno cruciali per il futuro di questo giovane e promettente talento.