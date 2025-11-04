Leao Milan, Galli esalta il calciatore portoghese: «Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente, adesso…». Ultimissime

La crescita del Milan passa dai suoi talenti, e in particolare da un Rafael Leao sempre più maturo e continuo. A riconoscere il salto di qualità dell’esterno portoghese è stato l’ex rossonero Giovanni Galli, intervistato dai colleghi di Tuttosport.

Secondo Galli, la mano di Massimiliano Allegri è stata cruciale nel plasmare la mentalità del giocatore, reduce da una prestazione determinante contro la Roma. «Rafa sta diventando leader», ha dichiarato Galli, sottolineando come il portoghese, che ora ha 26 anni, sia pronto per il definitivo salto di qualità.

«Gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leao adesso mi sembra pronto», ha spiegato l’ex portiere. Il cambiamento, secondo Galli, è dovuto anche al nuovo approccio del tecnico livornese. «Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare». Questo approccio, fatto di pressioni e attenzioni costanti, contrasta con il passato del giocatore. «Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente…», ha chiosato Galli.

La «cura Allegri» sta dunque portando i suoi frutti. Sotto la guida del mister e del DS Tare, il Milan non solo sta ottenendo risultati sul campo, ma sta anche valorizzando i suoi elementi chiave, trasformando i talenti cristallini in veri e propri leader della squadra. Leao, in particolare, non è mai stato così continuo nel rendimento come in questa stagione, dimostrando di aver trovato l’equilibrio che gli mancava per fare la differenza in ogni partita.