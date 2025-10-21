Connect with us

Leao, il portoghese raggiunge un particolare record personale contro la Fiorentina: il dato

Leao

Leao, con i due gol realizzati ieri sera alla Fiorentina Leao ha siglato la sua secondo doppietta in Serie A: i rossoneri ritrovano la vetta

Rossoneri di Allegri tornano primi in classificasuperando la Fiorentina per 2-1: un successo di carattere che mancava da tempo. Era da più di 500 giorni che il Milan non occupava la vetta (l’ultima volta era il 2023, con Stefano Pioli in panchina).

La squadra ha ribaltato lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta decisiva di Rafael Leão, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo è di vitale importanza.

Le statistiche celebrano il match-winner: questa è la settima marcatura multipla (tutte doppiette) di Rafael Leão in Serie A. Un record che conferma la sua importanza. Per il portoghese è la prima doppietta dal 9 novembre 2024 (contro il Cagliari) e la prima al Meazza dal 4 giugno 2023 (contro l’Hellas Verona). Il Milan ritrova la vetta e il suo leader.

