Leao Milan, ancora doppietta per il portoghese: quante volte è successo nella sua carriera in Serie A. Le ultimissime notizie

Il Milan è tornato al comando della classifica di Serie A. La vittoria ottenuta in rimonta contro la Fiorentina a San Siro ha permesso ai rossoneri di riconquistare la vetta solitaria, un traguardo che mancava da più di 500 giorni (l’ultima volta era stata nel 2023, sotto la guida tecnica di Pioli). Un risultato che premia il lavoro di ricostruzione guidato dal direttore sportivo Igli Tare e la ritrovata solidità tattica imposta da Massimiliano Allegri.

La partita non è stata semplice: il Milan ha ribaltato lo svantaggio iniziale, dimostrando carattere e resilienza. Il merito di questa fondamentale vittoria va soprattutto a Rafael Leao, autore di una doppietta che ha spento le speranze viola. Il portoghese ha segnato prima un gol su azione e poi, con freddezza, ha trasformato un calcio di rigore, assicurando i tre punti ai suoi.

Leao record in Serie A

La doppietta segnata da Leao non è solo decisiva, ma anche storica per la sua carriera. Per il fuoriclasse rossonero si tratta della settima marcatura multipla (tutte doppiette) in Serie A. Un dato che conferma la sua capacità di incidere in modo determinante nelle partite chiave.

La sua ultima doppietta era arrivata il 9 novembre 2024, in trasferta contro il Cagliari, mentre al Meazza mancava dal 4 giugno 2023, in quell’occasione contro l’Hellas Verona. Questi numeri dimostrano come Rafael Leao stia ritrovando la sua versione migliore proprio nel momento in cui Massimiliano Allegri e Igli Tare ne hanno più bisogno, in vista delle prossime delicate sfide a partire dall’impegno casalingo contro il Pisa. La leadership di Leao in campo e l’efficacia del gioco di Allegri sono la formula che ha riportato il Milan al vertice del calcio italiano.