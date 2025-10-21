Allegri si è preso il Milan in 100 giorni: tutte le mosse del tecnico per risollevare il Diavolo e riportarlo in vetta alla classifica

Allegri, in 100 giorni il tecnico livornese ha risollevato il Milan riportandolo in vetta alla classifica: tutte le mosse del tecnico

L’edizione odierna di Repubblica dedica un titolo d’apertura al capolavoro di Massimiliano Allegri, intitolando: “La rivoluzione di Allegri: cento giorni da Diavolo per tornare davanti a tutti”.

Il primo posto in classifica del Milan, riconquistato dopo una rincorsa iniziata con il ritorno del tecnico livornese, ha radici profonde nel lavoro svolto a Milanello. Non era in vetta alla Serie A dal 7 ottobre 2023, e questo ritorno al comando è ampiamente riconosciuto come un successo del Mister.

Allegri, le mosse per riportare il Milan in vetta

I grandi meriti di Massimiliano Allegri sono evidenti e si manifestano attraverso una doppia trasformazione della squadra Rossonera, attuata sia a livello tattico che sul piano umano e comportamentale.

In primo luogo, Allegri ha conferito al Milan una grande solidità difensiva. Dopo stagioni in cui la retroguardia era spesso apparsa vulnerabile, l’introduzione di nuovi dettami tattici e una maggiore attenzione collettiva ha reso la fase difensiva un vero e proprio bunker, come dimostra la seconda miglior difesa del campionato (con soli quattro gol subiti).

In secondo luogo, il tecnico ha ricreato un gruppo unito e compatto a Milanello. Allegri ha lavorato sulla coesione e sulla mentalità, trasformando l’ambiente e rendendo lo spogliatoio unito e concentrato sull’obiettivo. Questa ritrovata compattezza dentro e fuori dal campo è la chiave della risalita Rossonera, che proietta il Milan in testa alla classifica, dimostrando che la rivoluzione di Allegri è stata un successo completo.