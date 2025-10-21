Allegri rivoluziona il Milan: testa della classifica grazie alle cosiddette Allegrate! Ecco come il tecnico ha ribaltato una squadra allo sbando

Allegri, in soli tre mesi, è riuscito a ribaltare un Milan che era allo sbando dopo la scorsa stagione: tutte le Allegrate di Max

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola in prima pagina celebrando la trasformazione del Diavolo: “Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto”. Massimiliano Allegri ha cambiato il volto della squadra da quando è tornato sulla panchina Rossonera, e lo ha fatto attraverso scelte ben precise e mirate.

Prima di tutto, il tecnico livornese ha riorganizzato la squadra dal punto di vista difensivo. Ora i Rossoneri sono più stretti, compatti, concentrati e, soprattutto, non concedono più gli spazi aperti visti nella scorsa stagione. Allegri ha trovato la quadra tattica vincente con la difesa a tre e il 3-5-2, un modulo che si è rivelato fondamentale.

Allegri rivoluziona il Milan: 3-5-2 e non solo

Questo assetto ha permesso ad alcuni singoli di crescere esponenzialmente: un esempio è Pavlovic, che ha visto il suo rendimento migliorare notevolmente rispetto all’anno scorso.

Allegri sta dando poi fiducia a tutto il gruppo, e il risultato è che tutti si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Ne è la prova il giovane Bartesaghi, che ha ben sostituito Estupinan nelle ultime due partite decisive contro Juventus e Fiorentina.

Infine, anche il mercato estivo ha seguito la sua visione: l’allenatore ha chiesto giocatori specifici, come per esempio Rabiot, che ha certamente cambiato il volto del centrocampo Milanista insieme al campione Modric. Il Milan è ora in vetta grazie alla solidità e alla chiarezza tattica imposte dal suo Mister.