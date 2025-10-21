Connect with us

News

Allegri rivoluziona il Milan: testa della classifica grazie alle cosiddette Allegrate! Ecco come il tecnico ha ribaltato una squadra allo sbando

News

Modric, il maestro di Leao: «È uno dei migliori al mondo, dipende da lui». Il croato guida il portoghese verso la maturità definitiva

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 21 ottobre 2025

News

Florenzi e Moscardelli sbarcano nella Kings League! L'ex Milan debutta con la squadra di Moonryde

News

Infortunio Nkunku, il francese mette nel mirino il Pisa: prossimi giorni decisivi, Allegri ha questa speranza in vista di venerdì

News

Allegri rivoluziona il Milan: testa della classifica grazie alle cosiddette Allegrate! Ecco come il tecnico ha ribaltato una squadra allo sbando

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, in soli tre mesi, è riuscito a ribaltare un Milan che era allo sbando dopo la scorsa stagione: tutte le Allegrate di Max

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola in prima pagina celebrando la trasformazione del Diavolo: “Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto”. Massimiliano Allegri ha cambiato il volto della squadra da quando è tornato sulla panchina Rossonera, e lo ha fatto attraverso scelte ben precise e mirate.

Prima di tutto, il tecnico livornese ha riorganizzato la squadra dal punto di vista difensivo. Ora i Rossoneri sono più stretti, compatti, concentrati e, soprattutto, non concedono più gli spazi aperti visti nella scorsa stagione. Allegri ha trovato la quadra tattica vincente con la difesa a tre e il 3-5-2, un modulo che si è rivelato fondamentale.

Allegri rivoluziona il Milan: 3-5-2 e non solo

Questo assetto ha permesso ad alcuni singoli di crescere esponenzialmente: un esempio è Pavlovic, che ha visto il suo rendimento migliorare notevolmente rispetto all’anno scorso.

Allegri sta dando poi fiducia a tutto il gruppo, e il risultato è che tutti si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Ne è la prova il giovane Bartesaghi, che ha ben sostituito Estupinan nelle ultime due partite decisive contro Juventus e Fiorentina.

Infine, anche il mercato estivo ha seguito la sua visione: l’allenatore ha chiesto giocatori specifici, come per esempio Rabiot, che ha certamente cambiato il volto del centrocampo Milanista insieme al campione Modric. Il Milan è ora in vetta grazie alla solidità e alla chiarezza tattica imposte dal suo Mister.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.