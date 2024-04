Leao Milan, Daniel Maldini lo esalta: «Vi svelo cosa gli ruberei»

Leao-Milan, Daniel Maldini ha elogiato il talento portoghese: ecco quale caratteristiche gli ruberebbe. Le parole

Durante l’intervista a Sportweek, Daniel Maldini, calciatore del Milan in prestito al Monza, ha parlato così di Rafael Leao:

PAROLE – «Mi piace di più giocare trequartista, ma forse in questo momento per me è meglio il ruolo di esterno sinistro. I più forti in quel ruolo? Leao, Vinicius, Mbappé. A Leao ruberei la falcata. Impressionante. A Vinicius la rapidità, mentre a Mbappé il tiro. Io mi sento di dover migliorare nella continuità. Il mio colpo migliore? Il tiro».

