Leao Milan, Costacurta elogia il calciatore portoghese: «Ha compiuto un gesto differente rispetto allo scorso anno». Le ultimissime

L’esaltante doppietta di Rafael Leao contro la Fiorentina ha riacceso l’entusiasmo in casa Milan, ma soprattutto ha attirato l’attenzione degli esperti sui progressi tecnici del portoghese. Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, in una sua recente analisi, ha posto l’accento su un aspetto in particolare: la ritrovata mira dalla distanza.

«Leao difficilmente prendeva la porta con tiri da fuori area: è già un miglioramento», ha commentato Costacurta, intercettando un dato cruciale nella crescita del giocatore. Il primo dei due gol realizzati nell’ultima giornata, infatti, è arrivato proprio con una conclusione potente e precisa da fuori area. Questo è un dettaglio che, secondo l’ex campione, testimonia una nuova consapevolezza e una maggiore determinazione nel puntare lo specchio della porta.

Per Massimiliano Allegri, questo miglioramento è una notizia eccellente. Avere un Leao più cinico e versatile significa poter contare su una soluzione offensiva in più, un elemento che rende il Milan ancora più imprevedibile. L’efficacia dalla distanza aggiunge imprevedibilità al gioco del portoghese, che finora aveva basato gran parte della sua pericolosità sulla progressione e l’accelerazione.

Costacurta ha anche sottolineato come la capacità di inquadrare la porta sia determinante, indipendentemente dall’eventuale errore del portiere. L’ex difensore vede in questo passo in avanti un potenziale trampolino di lancio per il portoghese, che è chiamato a trasformare questo miglioramento in una costante di rendimento. Il lavoro di Allegri e la fiducia riposta in lui dal direttore sportivo Igli Tare passano anche dalla crescita individuale di questi talenti.

Ora gli occhi sono puntati sulla prossima sfida contro il Pisa e sul contributo che Leao saprà dare, confermando che il suo percorso di maturazione tecnica è in una fase decisiva.