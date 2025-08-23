Leao Milan, Allegri stupisce in conferenza stampa: «Sono sicuro che possa fare quel ruolo, Gimenez…». Le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia della prima di campionato contro la Cremonese, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha toccato diversi punti salienti in conferenza stampa. Oltre a parlare della sfida imminente e dell’ambiente di San Siro, l’allenatore ha chiarito le sue idee tattiche, aprendo a diverse soluzioni per l’attacco, sottolineando che, al di là del modulo, l’atteggiamento della squadra è la cosa più importante.

Allegri ha speso parole importanti per Rafael Leao, ipotizzando un suo utilizzo come centravanti. “Come caratteristiche, Leao ha fatto molto bene da centroavanti”, ha dichiarato, lasciando intendere che il talentuoso portoghese potrebbe essere impiegato in una posizione più centrale. Si tratta di una mossa che rifletterebbe la filosofia di Allegri, che ama avere giocatori versatili e imprevedibili, capaci di svariare sul fronte offensivo.

Oltre a Leao, l’allenatore si è detto soddisfatto anche di un altro giocatore offensivo, Santiago Gimenez. “Sono molto contento anche di Gimenez”, ha aggiunto Allegri, che evidentemente lo considera una valida alternativa per il reparto d’attacco, un elemento che aggiunge profondità e opzioni tattiche alla rosa.

Tuttavia, il messaggio principale del tecnico è andato oltre i singoli e le posizioni in campo. Allegri ha sottolineato l’importanza dello “spirito giusto”, un concetto cardine del suo modo di allenare. “L’importante è avere lo spirito giusto: nelle difficoltà bisogna esaltarsi”. Questa frase riassume perfettamente la mentalità che il mister vuole trasmettere alla sua squadra: non arrendersi mai e trasformare gli ostacoli in opportunità. L’esordio contro la Cremonese sarà il primo banco di prova per verificare se il Milan ha già assimilato la lezione di Allegri.