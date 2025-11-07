Leao guida l’attacco, gol e assist per il Milan: la media per ogni rete è importante

Leao guida l’attacco del Milan a suon di gol e assist. La media del numero 10 rossonero è davvero da applausi

In vista della delicata trasferta contro il Parma, il Milan si affida nuovamente alla sua stella più luminosa: Rafael Leão. L’attaccante portoghese, il numero 10 rossonero che con la sua progressione fulminea è in grado di spaccare le partite in un istante, è diventato il punto fermo del reparto avanzato per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua gestione pragmatica del gruppo e per l’attenzione maniacale all’equilibrio tattico.

Le ultime indicazioni sulle probabili formazioni vedono il fenomeno lusitano ancora una volta al centro dell’attacco del Diavolo, con la sua presenza confermata sin dal primo minuto. Al suo fianco, a comporre il tandem offensivo, ci sarà Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese, abile a svariare su tutto il fronte e a dialogare con i compagni, di cui Allegri ha elogiato pubblicamente la capacità di “tenere botta” contro difese fisiche, come dimostrato nell’ultima gara contro la Roma.

I Numeri che Convincono e la Media Realizzativa

Ciò che rende Leão una vera e propria garanzia per i rossoneri sono i suoi numeri impressionanti in questa stagione. Il portoghese, nonostante qualche fisiologico momento di flessione, ha saputo mantenere una media realizzativa straordinaria, trasformandosi in un marcatore e assist-man di assoluto livello.

Nello specifico, Rafael Leão ha finora collezionato 4 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Ma è la media ponderata a evidenziare la sua incisività: l’esterno d’attacco partecipa direttamente a un’azione da gol (gol o assist) con una frequenza eccezionale, mediamente ogni 76 minuti giocati. Una statistica che lo colloca tra i calciatori più produttivi del campionato e che giustifica pienamente la fiducia riposta in lui da Allegri e da tutto l’ambiente milanista.

Il tecnico toscano, pur ammettendo che il talento di Leão deve ancora trovare una “continuità” di rendimento assoluta, vede nel suo numero 10 la chiave per scardinare le difese avversarie, soprattutto in gare complesse come quella che si prospetta contro il Parma, una squadra che Allegri ha definito ostica e difficile da affrontare. Il Milan si affida alla velocità e ai numeri del suo attaccante per conquistare i tre punti e affrontare con serenità la prossima sosta per le Nazionali.