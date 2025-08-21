Leao su Twitch, siparietto con Maignan: risate tra i due milanisti. Avete visto?

Leao e Maignan hanno avuto un simpatico siparietto durante la live Twitch del numero 10 del Milan

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è andato in live sul suo canale Twitch come spesso accade negli ultimi giorni, il portoghese nel corso della diretta ha deciso di chiamare Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri che ha subito scherzato con il suo compagno.

MIKE MAIGNAN: «Finito di fare cagate? Devi andare a lavorare»

RAFAEL LEAO: «Dopo, dopo vado a lavorare (ride, n.d.r)»

Il Milan, oltre che per le sue prestazioni in campo, è sempre più protagonista anche sui social network. Un recente e simpatico siparietto ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati, dimostrando l’ottimo clima che regna nello spogliatoio rossonero. I protagonisti sono stati due dei volti più amati e rappresentativi del Diavolo: Rafael Leão e Mike Maignan.

Tutto è nato durante una diretta Twitch del numero 10 milanista, noto per il suo talento cristallino in campo e per la sua passione per il mondo del gaming. Rafael Leão, attaccante portoghese dal dribbling fulminante, si stava intrattenendo con i suoi fan quando a un certo punto è apparso il commento del portiere. Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ha partecipato alla live, creando un momento di grande ilarità e complicità.

Il simpatico scambio di battute, sebbene breve, ha mostrato l’affiatamento tra i due giocatori, un legame che va oltre il campo e si riflette nel loro rapporto quotidiano. La presenza di Maignan nella diretta di Leão non è passata inosservata, e i commenti dei tifosi sono subito esplosi, inondando la chat di messaggi di entusiasmo. Il tutto è stato ripreso e condiviso sui social, diventando virale in poche ore.