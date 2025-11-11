Connect with us

Leao convocato dal Portogallo: gli impegni della stella del Milan durante la sosta. Il calendario

Calciomercato Milan, riflessioni profonde durante la sosta: allarme rinforzi a gennaio. Squadra troppo corta per lo scudetto?

Giudice Sportivo Serie A: squalifica per un operatore sanitario del Milan dopo la gara col Parma. Il motivo

Atta scatena l'asta internazionale: Udinese sotto assedio di Milan, Barcellona e Manchester City. La valutazione sale a 13 milioni di euro

Odogu convocato dalla Germania U20: tutti gli impegni del giovane difensore del Milan

Leao convocato dal Portogallo: gli impegni della stella del Milan durante la sosta. Il calendario

27 minuti ago

Leao

Leao è stato regolarmente convocato dal Portogallo: di seguito l’impegno della stella del Milan durante la sosta

La sosta per le Nazionali ha svuotato il centro sportivo di Milanello, lasciando 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Diversi giocatori, tra infortunati e chi deve recuperare la condizione, sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri.

Tra i big in campo c’è l’attaccante Rafael Leão, convocato dal Portogallo per gli impegni validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Le Sfide Di Leão

Il talento rossonero affronterà due partite cruciali per il percorso della Nazionale portoghese:

  • Irlanda-Portogallo: Giovedì 13 novembre alle ore 20:45, a Dublino.
  • Portogallo-Armenia: Domenica 16 novembre alle ore 15:00, a Porto.
