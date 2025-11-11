News
Leao convocato dal Portogallo: gli impegni della stella del Milan durante la sosta. Il calendario
Leao è stato regolarmente convocato dal Portogallo: di seguito l’impegno della stella del Milan durante la sosta
La sosta per le Nazionali ha svuotato il centro sportivo di Milanello, lasciando 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Diversi giocatori, tra infortunati e chi deve recuperare la condizione, sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri.
Tra i big in campo c’è l’attaccante Rafael Leão, convocato dal Portogallo per gli impegni validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.
Le Sfide Di Leão
Il talento rossonero affronterà due partite cruciali per il percorso della Nazionale portoghese:
- Irlanda-Portogallo: Giovedì 13 novembre alle ore 20:45, a Dublino.
- Portogallo-Armenia: Domenica 16 novembre alle ore 15:00, a Porto.