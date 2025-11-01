Leao per la terza di fila, Allegri si affida al numero 10: il Milan e San Siro hanno ancora bisogno di lui!

Leao cerca la terza partita consecutiva a rete in quel di San Siro! Dopo Fiorentina e Pisa ora l’avversario si fa più difficile

Il morale in casa rossonera è alto, merito soprattutto della ritrovata vena realizzativa di Rafael Leão. Il talentuoso attaccante portoghese, numero 10 del Diavolo, è in cerca della terza partita consecutiva a segno tra le mura amiche dello Stadio San Siro, un traguardo che ne confermerebbe il momento d’oro.

Dopo aver interrotto un digiuno casalingo che si protraeva da maggio 2024, Leão è tornato a fare la differenza con una doppietta decisiva contro la Fiorentina e una rete significativa contro il Pisa. Queste performance hanno non solo ricaricato la stella del Milan, ma hanno anche dato ossigeno prezioso alla classifica. La sua capacità di rompere gli equilibri con la sua velocità e il dribbling fulminante lo rende l’arma principale nell’arsenale offensivo di Massimiliano Allegri.

Superato il Fastidio all’Anca: Allegri Punta Sulla Coppia Leão-Nkunku

Nonostante un recente allarme fisico, il tecnico Massimiliano Allegri, il veterano stratega noto per il suo approccio pragmatico e la ricerca del “corto muso”, potrà contare sulla sua stella per il big match di domani contro la Roma. Il fastidio all’anca accusato dall’esterno portoghese sembra essere stato smaltito, permettendo al giocatore di allenarsi regolarmente e ottenere il via libera per scendere in campo.

Secondo le probabili formazioni, Allegri si affiderà ancora una volta al dinamismo di Leão, che sarà schierato in coppia con Christopher Nkunku. Il francese, attaccante versatile e moderno, con spiccate qualità tecniche e un eccellente senso della posizione, completa il tandem d’attacco. La loro intesa, fatta di rapidità e scambi corti, sarà fondamentale per scardinare la difesa giallorossa nel 3-5-2 del Diavolo.

Milan-Roma: L’Esame della Continuità per il Numero 10

La sfida contro i capitolini non è solo un crocevia cruciale per le ambizioni del Milan, ma rappresenta per Leão l’occasione per dimostrare continuità e leadership. Il San Siro si prepara ad accogliere il suo beniamino, che ha ritrovato la scintilla del gol proprio nel momento più importante della stagione. Il suo rendimento sarà l’ago della bilancia per le sorti offensive dei rossoneri in una gara che promette scintille e che può lanciare definitivamente l’ex Lille nel novero dei protagonisti assoluti di questo campionato.