MN24 – Leao, gestione concordata con Allegri: cosa filtra sul portoghese in vista di Como Milan

Leao oggi si è regolarmente allenato in gruppo: Allegri pronto a gestirlo in vista della sfida di giovedì contro il Como

Il martedì di Milanello si chiude con un mix di sollievo e apprensione. Se da un lato il bollettino medico su Niclas Füllkrug è meno grave del previsto (stop di circa due settimane), dall’altro la preparazione al recupero di giovedì contro il Como mette in luce le fragilità fisiche di Rafael Leao. La trasferta in riva al lago non è solo una tappa verso il titolo, ma un crocevia fondamentale per blindare la zona Champions.

Il punto su Rafael Leao: in gruppo, ma al 50%

La notizia del giorno riguarda il numero 10 portoghese. Nonostante i gol pesanti segnati nell’ultimo periodo, Rafa sta convivendo con un fastidio cronico all’adduttore che ne limita l’esplosività.

Allenamento odierno: Come appreso da Milannews24, Leao ha svolto l’intera seduta con i compagni. Una disponibilità preziosa per Allegri, data l’assenza di punte di ruolo.

Gestione precauzionale: Lo staff medico monitora il rischio pubalgia. Allegri sta studiando un piano per impiegarlo come "punta di movimento", evitandogli i lunghi scatti sulla fascia che potrebbero aggravare l'infiammazione.

Ballottaggio: Nonostante il rientro in gruppo, non è esclusa una sua partenza dalla panchina per preservarlo in vista dei big match di fine gennaio, con Nkunku e Pulisic pronti a guidare l'attacco.

Obiettivo Sinigaglia: la posta in gioco

Giovedì sera (ore 20:45) allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Milan si gioca una fetta di credibilità. Con l’Inter che corre veloce, il recupero della 16^ giornata diventa l’occasione per accorciare la classifica e allontanare le inseguitrici nella corsa ai primi quattro posti. Allegri ritrova Tomori in difesa e i “fari” Modric e Rabiot a centrocampo, elementi chiave per dare equilibrio a una squadra scossa dagli infortuni.