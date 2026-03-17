Leao, il capolinea di un talento incompiuto? Perché l’addio è l’unica via. L’analisi

Leao e il peccato originale: la maturità che non arriva mai. Ecco perchè in estate il portoghese e il Milan dovrebbero separarsi

Il fischio finale di Lazio-Milan non ha sancito solo una sconfitta di misura sul campo, ma ha probabilmente segnato la fine di un’epoca romantica e l’inizio di un freddo realismo aziendale. La scenata di Rafael Leao all’Olimpico — tra calci alla ghiacciaia, bottigliette volanti e un confronto raggelante con Massimiliano Allegri — è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Non si tratta di un episodio isolato, ma del culmine di un’involuzione comportamentale che dura da anni: dai tempi del celebre “ammutinamento” del cooling break, sempre a Roma contro la Lazio sotto gli occhi di Cardinale, nulla sembra essere cambiato nella testa del portoghese.

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Nonostante il club lo abbia protetto, coccolato e sostenuto finanziariamente (risolvendo l’onerosa questione della multa con lo Sporting Lisbona e garantendogli l’ingaggio più alto della rosa da 6,5 milioni di euro più bonus), Leao non ha mai compiuto quel definitivo salto di qualità mentale richiesto a un leader di 27 anni. I racconti che filtrano da Milanello descrivono un giocatore spesso deconcentrato, capace di saltare colazioni ufficiali o di allenarsi con un piglio svogliato che ha iniziato a irritare non solo lo staff tecnico, ma anche i compagni di squadra più esperti. In un Milan che insegue l’Inter a distanza e deve blindare la zona Champions, certi atteggiamenti non sono più tollerabili.

Leao nel labirinto tattico: il 3-5-2 e l’equivoco della seconda punta

Al netto delle colpe caratteriali, esiste un tema tattico che non può essere ignorato e che ha trasformato il numero 10 in un pesce fuor d’acqua. Il passaggio di Allegri al 3-5-2, modulo che ha garantito solidità difensiva e ha issato il Milan al secondo posto in solitaria, ha di fatto castrato le caratteristiche migliori di Rafa. Leao è un solista della fascia, un giocatore che ha bisogno di campo, di isolamento nell’uno contro uno e di partire largo per sprigionare la sua velocità. Costretto a giocare da seconda punta o, peggio, da centravanti di manovra a causa dell’assenza prolungata di Santi Giménez, il portoghese si è spento.

La sua tendenza a gravitare lontano dall’area di rigore lascia il Milan senza un punto di riferimento, costringendo mezzali e quinti a crossare verso il vuoto. Ambrosini e Di Canio lo hanno sottolineato: Leao non ha i movimenti della prima punta e, quando tenta di farli correttamente come accaduto a Roma, finisce per essere ignorato dai compagni (celebre il diverbio con Pulisic all’Olimpico). Tuttavia, cambiare un sistema di gioco che funziona per gli altri nove elementi di movimento solo per assecondare i malumori di un singolo sarebbe un errore strategico imperdonabile.

Leao e il mercato 2026: valutare l’addio per il bene del Diavolo

In questo scenario, la decisione della dirigenza di mettere in stand-by il rinnovo appare come l’unica mossa logica. Il messaggio è chiaro: il privilegio di indossare la maglia rossonera va meritato con i fatti, non con il pedigree. Con una clausola rescissoria da 170 milioni che appare oggi un miraggio, il Milan è pronto a sedersi al tavolo delle trattative per cifre molto più basse, realisticamente intorno agli 80 milioni di euro. Premier League e Arabia Saudita restano le destinazioni più probabili per un giocatore che ha ancora mercato, ma che ha perso la fiducia dell’ambiente milanista.

Cedere Leao in estate, una volta messa in cassaforte la qualificazione in Champions League, permetterebbe al club di operare una rivoluzione necessaria. Con il tesoretto derivante dalla sua cessione, il Milan potrebbe finalmente investire su un centravanti di livello mondiale, un numero 9 capace di garantire quei 20-25 gol stagionali che mancano dai tempi di Ibrahimovic. I nomi per il dopo-Rafa iniziano già a circolare, con il giovane Nusa in cima alla lista dei desideri per freschezza e potenziale. Separarsi da Leao sarà doloroso per chi ne ha amato i sorrisi e le sgasate, ma necessario per permettere al Milan di smettere di essere ostaggio dei malumori di un talento incompiuto e tornare a essere una squadra solida, coesa e vincente.