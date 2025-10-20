Leao al terzo gol stagionale, nonostante gli errori con la Juve: la media realizzativa non è male

Leao con la doppietta ieri è salito a tre gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Importante la media gol del portoghese

Dopo un inizio di stagione in cui il talento cristallino di Rafael Leão non sempre si era tradotto in concretezza sotto porta, il funambolico attaccante portoghese è tornato a fare la voce grossa. L’ultima prestazione, culminata nella doppietta decisiva contro la Fiorentina, ha acceso i riflettori non solo sulla qualità delle sue giocate, ma anche sulla sua impressionante efficacia in zona gol.

Se si esclude la sfida contro la Juventus, in cui il numero 10 del Diavolo aveva creato diverse occasioni senza però riuscire a convertirle, il rendimento realizzativo di Leão nelle ultime uscite è stato semplicemente devastante. L’analisi dei numeri, infatti, svela una media realizzativa da autentico top player europeo, confermando come il giocatore sia cruciale per le ambizioni dei rossoneri.

La Statistica Stupefacente: Un Gol Ogni 51 Minuti

Considerando le recenti apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, il bilancio di Rafael Leão è estremamente positivo e incoraggiante per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che punta forte sulle sue doti.

Nelle ultime gare in cui è sceso in campo, l’attaccante ha totalizzato 155 minuti di gioco effettivo. In questo arco di tempo ristretto, il portoghese ha messo a segno 3 reti: il primo sigillo è arrivato in Coppa Italia contro il Bari, match in cui ha aperto le marcature, a cui si è aggiunta la memorabile doppietta che ha steso ieri la Fiorentina a San Siro.

Trasformando questi dati in una statistica pura, Leão vanta una media di un gol ogni 51 minuti e 40 secondi. Si tratta di un’accelerazione realizzativa che testimonia un ritrovato killer instinct e una maggiore lucidità sotto porta, l’unico aspetto sul quale il giocatore era stato talvolta criticato in passato. Questa impressionante media ribadisce come il fantasista non sia soltanto un uomo assist o un creatore di superiorità numerica sulla fascia, ma anche un finalizzatore letale quando si avvicina all’area avversaria.

Il trend di Leão è la migliore notizia possibile per i meneghini, che ora possono contare sulla vena realizzativa della loro stella per alimentare la corsa scudetto. La sua capacità di incidere in pochi minuti è un fattore determinante che può spaccare le partite, come dimostrato contro i gigliati.

Le statistiche di rendimento e l’efficacia in zona gol di Rafael Leão saranno sicuramente un topic caldo per l’informazione sportiva e i motori di ricerca, specialmente in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Per il Diavolo, mantenere Leão su questi livelli di efficacia realizzativa sarà fondamentale per restare al vertice della classifica e affrontare il prossimo match casalingo contro il Pisa con la giusta determinazione.