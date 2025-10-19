Leao a DAZN: «Grandissimo lavoro di squadra, vi svelo un retroscena su Modric. Ecco a chi dedico la doppietta»

Leao, attaccante del Milan, ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria in rimonta contro la Fiorentina con una sua doppietta

Intervistato da DAZN dopo Milan-Fiorentina, Rafael Leao, attaccante rossonero, ha dichiarato:

MILAN FIORENTINA – «Sapevamo che era una partita difficile. La Fiorentina sta in un momento complicato ma ha giocatori di qualità: il mister ci ha detto che non potevamo dare spazio a loro, a Kean che è un grande attaccante. È quello che abbiamo fatto oggi, un grande lavoro di squadra anche se nel primo tempo è stata una partita un po’ strana. Alla fine ci siamo sbloccati».

MODRIC – «Quando è arrivato a Milanello, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto che voleva aiutarmi. Giocare con questi giocatori aiuta a crescere, sono molto contento: mi darà tanti assist per portare avanti il Milan».

DEDICA – «Ho passato un mese e mezzo infortunato: lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni che mi hanno aiutato e hanno mantenuto un ottimo mood quando sono tornato. Sono molto felice. Dobbiamo continuare così».