Connect with us

HANNO DETTO

Leao a DAZN: «Grandissimo lavoro di squadra, vi svelo un retroscena su Modric. Ecco a chi dedico la doppietta»

HANNO DETTO

Milan Fiorentina, vittoria di cuore e testa: Ravezzani esalta Allegri, Leao e l'impatto di Santiago Gimenez

HANNO DETTO

Cassano torna all'attacco su Allegri: «Quest'anno per lui è l'ultima ancora di salvataggio. Farà fatica ad arrivare...»

HANNO DETTO

Rigore Milan Fiorentina, Ordine attacca Ranieri e difende la decisione del VAR e di Marinelli: «Di scandaloso a San Siro c'è stata solo questa cosa»

HANNO DETTO

Gimenez Milan, Costacurta lo esalta: «Mi ricorda Hernan Crespo, come diceva Carlo Ancelotti...»

HANNO DETTO

Leao a DAZN: «Grandissimo lavoro di squadra, vi svelo un retroscena su Modric. Ecco a chi dedico la doppietta»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Leao

Leao, attaccante del Milan, ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria in rimonta contro la Fiorentina con una sua doppietta

Intervistato da DAZN dopo Milan-Fiorentina, Rafael Leao, attaccante rossonero, ha dichiarato:

MILAN FIORENTINA – «Sapevamo che era una partita difficile. La Fiorentina sta in un momento complicato ma ha giocatori di qualità: il mister ci ha detto che non potevamo dare spazio a loro, a Kean che è un grande attaccante. È quello che abbiamo fatto oggi, un grande lavoro di squadra anche se nel primo tempo è stata una partita un po’ strana. Alla fine ci siamo sbloccati».

MODRIC – «Quando è arrivato a Milanello, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto che voleva aiutarmi. Giocare con questi giocatori aiuta a crescere, sono molto contento: mi darà tanti assist per portare avanti il Milan».

DEDICA – «Ho passato un mese e mezzo infortunato: lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni che mi hanno aiutato e hanno mantenuto un ottimo mood quando sono tornato. Sono molto felice. Dobbiamo continuare così».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.