Leao mette radici a Milano: nuovo amore e nuova casa. Alla scoperta dell’attaccante portoghese del Milan

La Gazzetta dello Sport apre uno scorcio nella vita privata a Milano di Rafael Leao.

Milano non è solo fede rossonera, da poco è anche la città che fa da cornice alla sua storia d’amore con una ragazza portoghese, con cui deve ancora fare il debutto sui social.

Fa base in centro, da poco si è trasferito in zona Gae Aulenti da un altro appartamento poco distante. Calcio, musica, amore e c’è spazio anche per altro. I videogiochi sono tra gli hobby preferiti: dotato di tutte le apparecchiature più innovative.