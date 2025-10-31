Leao candidato al premio di migliore del mese di ottobre: sfida a cinque avversari

Leao tra i migliori in Serie A nel mese di ottobre – C’è lui tra i sei candidati al premio!

Rafael Leão è ufficialmente tra i candidati per il premio di giocatore del mese di ottobre in Serie A. L’attaccante portoghese, classe 1999, è stato protagonista di un periodo particolarmente brillante con la maglia del Diavolo, confermando il suo ruolo di leader tecnico e creativo del Milan da Massimiliano Allegri.

Nel corso del mese di ottobre, Leão ha messo a segno tre reti decisive: una doppietta contro la Fiorentina e un gol nel successo esterno contro il Pisa, contribuendo in modo determinante alle vittorie dei rossoneri e al loro posizionamento nelle zone alte della classifica. Oltre ai gol, il numero 10 del Milan ha impressionato per la sua capacità di creare superiorità numerica, le accelerazioni devastanti sulla fascia sinistra e un’intesa sempre più solida con i compagni di reparto.

Accanto al talento portoghese, figurano altri cinque candidati per il riconoscimento mensile: Federico Bonazzoli (attaccante del Verona, autore di una serie di prestazioni di grande sacrificio), Hakan Çalhanoğlu (regista turco dell’Inter, cuore pulsante del centrocampo nerazzurro), Nicolò Cambiaghi (esterno offensivo dell’Empoli, decisivo con assist e pressing costante), Elia Caprile (portiere del Napoli, protagonista di parate fondamentali) e André-Frank Zambo Anguissa (centrocampista camerunese dei partenopei, simbolo di forza e continuità).

Il premio di MVP del mese di Serie A viene assegnato in base a un mix di dati statistici e voti dei tifosi, raccolti attraverso il sito ufficiale del campionato. Le performance dei giocatori vengono analizzate anche grazie ai dati di tracking, che tengono conto di parametri come chilometri percorsi, occasioni create e impatto sulla gara.

Per Leão si tratterebbe dell’ennesimo riconoscimento personale in carriera: il suo talento è ormai un punto fermo non solo per il Milan, ma per tutto il calcio italiano. Se dovesse vincere, il portoghese confermerebbe la sua crescita costante e la centralità nel progetto tecnico rossonero.