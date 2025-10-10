Leao, il Milan ha deciso come gestirlo: messaggio ad Allegri. La situazione

Leao non è partito nel migliore dei modi, ma il Milan ha già deciso a chi affidarsi per la sua gestione

L’inizio di stagione del Milan è stato caratterizzato da alti e bassi, e uno dei nodi principali da sciogliere per il tecnico Massimiliano Allegri riguarda il rendimento di Rafael Leao. L’ala portoghese e fantasista dei rossoneri, spesso croce e delizia per i tifosi del Diavolo, non ha brillato nelle prime uscite stagionali, palesando una continuità altalenante che non si addice al suo immenso potenziale. Nonostante il periodo sottotono, la dirigenza del Milan ha ribadito la sua totale fiducia nel progetto tecnico di Allegri, affidandogli un mandato chiaro: massima libertà nella gestione del numero 10, con l’obiettivo prioritario di farlo esprimere al meglio e renderlo nuovamente devastante. A riportarlo Gazzetta.it

Leao, tra pressioni e il “metodo Allegri”

Il rapporto tra Allegri, il pragmatico allenatore livornese che ha già conquistato sei Scudetti in carriera, e Leao è un tema centrale nel panorama della Serie A. Il tecnico è convinto che il funambolico attaccante, un vero “cavallo di razza” come lo definiscono a Milanello, sia un elemento indispensabile per le ambizioni del club. Tuttavia, la gestione non è priva di confronti accesi: come riportato da diversi retroscena post-partita, Allegri non ha esitato a richiamare il portoghese per il suo atteggiamento in campo, esigendo maggiore cattiveria, intensità e continuità.

Il “metodo Allegri” per Leao è un mix di “coccole e richiami”, un approccio psicologico volto a scuotere il campione e a indirizzare il suo talento verso l’efficacia e il bene della squadra. L’obiettivo, ambizioso, che l’allenatore e l’ambiente rossonero si pongono è quello di vedere un Rafael Leao capace di raggiungere stabilmente i 20 gol in campionato, un traguardo che segnerebbe la definitiva maturazione del giocatore.

La piena libertà dei rossoneri nella gestione del talento

La scelta del Milan di dare carta bianca ad Allegri nella gestione del talento portoghese sottolinea la forte convinzione che l’esperienza e la personalità del mister siano la chiave per sbloccare il pieno potenziale di Leao. La società non intende privarsi dell’esterno, ritenuto incedibile, e per questo ogni sforzo è concentrato a livello tecnico e psicologico. Che si tratti di affinare la sua collocazione tattica o di migliorarne la mentalità e la costanza, è Massimiliano Allegri ad avere in mano le redini. Il Diavolo affida al suo tecnico il compito di trasformare il talento grezzo di Leao in una risorsa costante, fondamentale per la lotta al vertice in Serie A.