Leao ritrova gol e sorrisi. Allegri esalta il portoghese e fa una richiesta precisa alla squadra

Leao, Allegri ritrova il portoghese anche in zona gol e chiede più reti ai centrocampisti: il tecnico non intende accontentarsi

Ieri Il Quotidiano Sportivo titola in modo entusiasta: “Diavolo al Max. Leao ritrova gol e sorrisi: l’uomo dei sogni”. Il Milan di Massimiliano Allegri si gode la vetta solitaria della classifica dopo il successo per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina, una vittoria che porta la firma del suo talento più atteso.

Il grande protagonista della vittoria Milanista contro i Viola è stato Rafael Leão, autore di una doppietta e finalmente tornato decisivo dopo un periodo non semplice che aveva alimentato dubbi e critiche.

Leao ritrova il gol e chiede più reti ai centrocampisti

Nella conferenza stampa post-partita, Allegri ha commentato il risveglio del portoghese con soddisfazione, ma ha mantenuto alta l’attenzione sugli obiettivi di miglioramento per l’intera squadra: “È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra”.

Il Mister ha ribadito l’importanza di Leão, ma ha voluto sottolineare che le responsabilità del gol non possono ricadere solo sull’attaccante: “Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare”.

Infine, Allegri ha lanciato uno sguardo alla prossima sfida contro il Pisa e all’infermeria: “Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento…”. La sua speranza è che la spinta di Leão contagi anche gli altri reparti.