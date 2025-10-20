Conferenza stampa Allegri: «Con 16 punti retrocedi quindi ne dobbiamo fare altri. Contento della reazione della squadra. Ecco chi recupero per il Pisa. E su Leao...»

Conferenza stampa Allegri: il tecnico ha analizzato nel post-partita la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, Allegri, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

QUANTO VALE LA VITTORIA – «Vale tre punti. Fino al momento del gol subito, avevamo concesso poco e avuto due occasioni su due palle inattive. Poi abbiamo avuto una bella reazione, sono contento. È la prima volta che recuperiamo da una situazione di svantaggio. Siamo contenti, ma venerdì c’è un’altra partita e dobbiamo solo pensare a lavorare».

LEAO – «È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento».

RIGORE – «Non l’ho visto. Una volta te li danno a favore, una volta te li danno contro. Il Var è una situazione soggettiva, quindi bisogna accettarlo. Poi va sempre così».

ENTUSIASMO DA COMBATTERE – «Credo che la squadra stia trovando un buon equilibrio sotto questo aspetto. La normalità al Milan è vincere le partite. Con 16 punti retrocedi, quindi bisognerà cercare di farne tanti altri».

SQUADRA UMILE – «Anche con la Cremonese avevamo subito solo due traversoni. Abbiamo giocato praticamente sempre così. Se vinci indovini la lettura, altrimenti no… Stasera è entrato Gimenez, non è entrato sul calcio d’angolo, e abbiamo preso gol. Poi abbiamo reagito bene. Loro hanno messo saltatori. Potevamo accorciare di più sul portatore».

PRIMO POSTO – «Essere in testa è sempre bello. Vuol dire che sei più lontano dal quinto posto. Hai un obiettivo diverso. Devi mantenere il vantaggio sul quinto posto. Non bisogna perdere di vista quello. Questo è il momento del campionato in cui si spezza la classifica, sono importanti le vittorie. Al di là delle assenze, abbiamo fatto una bella partita. A calcio si vince con umiltà quando non hai la palla. Perché se sei umile, sei più cattivo quando ce l’hai».