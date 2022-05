Leao al Sassuolo? La sparata di Carnevali: «Non sarebbe titolare». La battuta del’ad neroverde

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport verso Sassuolo-Milan, Giovanni Carnevali si è lasciato andare anche all’ironia.

Questa la sua uscita: «Chi toglierei al Milan? Leao, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe (ride, ndr)».