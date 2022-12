Leao a Dubai per salutare i compagni di squadra: adesso qualche giorno di vacanza

Leao a Dubai per salutare i compagni di squadra prima dell’amichevole contro l’Arsenal

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ieri, prima dell’amichevole contro l’Arsenal, c’è stato un veloce blitz di Rafael Leao che si è presentato nel ritiro del Milan per salutare i compagni di squadra.

Ora il portoghese andrà qualche giorno in vacanza e poi tornerà a Milanello per riprendere gli allenamenti e per farsi trovare pronto per l’inizio della seconda parte di campionato.