Le ultime sulle condizioni di Pelé: l’ultimo bollettino

Le ultime sulle condizioni di Pelé: condizione di vita stabile e niente ricovero in terapia intensiva. I dettagli

L’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato Pelé, ha diffuso un altro bollettino per aggiornare tutti sulle condizioni di salute della leggenda brasiliana.

Al momento, la leggenda del calcio brasiliano e mondiale sarebbe in miglioramento, con le sue condizioni di vista che al momento sono stabili, oltre al fatto che attualmente non è ricoverato in terapia intensiva.