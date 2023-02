Le ultime sul recupero di Maignan: difficile il rientro contro il Tottenham. Rientro più plausibile contro il Monza. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rientro di Mike Maignan tra i pali della porta del Milan potrebbe non arrivare neanche contro il Tottenham.

Se non dovesse riuscire a tornare per la Champions, Maignan dovrebbe comunque essere a disposizione per la successiva gara di campionato con il Monza.