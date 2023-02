Le ultime sul centrocampo del Milan in vista del derby: il trio ad oggi designato dovrebbe essere Tonali-Krunic-Pobega

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli per il derby avrebbe deciso di aggiungere un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio.

Vista l’assenza di Bennacer, il trio a oggi designato sembra essere Tonali-Krunic-Pobega.