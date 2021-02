Lazio-Torino, le sensazioni che provengono dalla Lega: le ultime

Secondo quanto riporta Sky Sport si va verso la regolare disputa del match tra Lazio e Torino in programma martedì all’Olimpico

Nonostante le 10 positività al COVID-19 nella squadra granata (8 calciatori e 2 membri dello staff) il match si dovrebbe regolarmente disputare. Dopo il rinvio del match col Sassuolo quindi, gli uomini di Nicola torneranno in campo contro Immobile e compagni in una sfida decisiva sia per la corsa salvezza che per quella alla Champions.