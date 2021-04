Lazio, rinnovo Inzaghi, Lotito attende con fiducia: i dettagli

Claudio Lotito sarebbe convinto dell’offerta fatta a Simone Inzaghi e starebbe solo attendendo la firma sul rinnovo da parte dell’allenatore

Passate le festività pasquali, il rinnovo di Simone Inzaghi, in attesa del match di domenica contro il Verona, ritorna a essere l’argomento principale in casa Lazio. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva, ma il condizionale resta comunque d’obbligo.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima proposta del presidente Lotito risale a inizio 2021: 2,5 milioni a stagione per il prossimo triennio. Uno sforzo economico importante per il tecnico che ha riportato i biancocelesti nell’Europa che conta. Sia il mister piacentino che Tare, prima della partita con lo Spezia, hanno fatto capire che ci sono tutte le condizioni per continuare. Eppure la firma ancora non è arrivata. E sullo sfondo ci sarebbero le sirene di Napoli, Fiorentina e di un club estero. E Lotito, dal canto suo, non pare essere intenzionato a smuoversi dal suo ultimo rilancio.