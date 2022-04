Lazio-Milan: all’Olimpico soltanto cori rossoneri. Con la Nord vuota si sentirà maggiormente il settore ospiti

Come riportato questa mattina La Gazzetta dello Sport, Lazio-Milan sarà molto simile ad una partita giocata in campo neutro: all’Olimpico sono attesi 25mila spettatori ma col settore ospiti sold out (9,5 mila posti).

Inoltre sono previsti altri 2/3 mila tifosi rossoneri sparsi per lo stadio. Più o meno lo stesso numero dei laziali. Ma l’effetto-audio sarà tutto rossonero perché la Nord biancoceleste , come ampiamente comunicato, sarà vuota.