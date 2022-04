Lazio-Milan, gli ultras biancocelesti protestano e disertano

Duro comunicato da parte degli ultras della Lazio per il costo elevato dei biglietti di Lazio-Milan

Ecco il duro comunicato degli ultras della Lazio sulle proteste e il disertamento a causa del costo elevato dei biglietti per il match contro il Milan:

«Adesso basta, vergognatevi tutti, società di indegni! 40 euro per una curva per Lazio-Milan, 60 la Tevere… Prezzi che sono un insulto al tifoso laziale, quello che c’è sempre stato, in casa e in trasferta e che di certo non viene solvato alle partite di cartello. Allo stadio vacci da solo. Noi non entreremo questa volta, ma faremo lo stesso sentire il nostro supporto alla squadra. Appuntamento alle ore 15 a Ponte Milvio, con sciarpe, bandiere, e vessilli biancocelesti. Alle 19.30 ci sposteremo poi fuori la curva per sostenere la nostra Lazio. Tutto per la Lazio, niente per Lotito… perché la Lazio è dei laziali! Ultras Lazio».