Lazio, caso tamponi: rinviata la prima udienza del processo

Il processo nei confronti della Lazio per il caso tamponi non comincerà oggi. La seduta è stata rinviata a venerdì 26 alle ore 11.

I capi di accusa contro la Lazio sono in tutto sei, tra cui l’aver fatto giocare dei calciatori in quel momento positivi al coronavirus. La Procura della FIGC come condanna potrebbe chiedere una penalizzazione in classifica.