Laudisa: «La pista Milan-Renato Sanches si sta raffreddando»

Carlo Laudisa, noto esperto di mercato, ha parlato della trattativa tra Milan e Lille per Renato Sanches: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Carlo Laudisa ha fatto il punto su Renato Sanches:

«Su Renato Sanches è calato il silenzio. Il mancato arrivo a gennaio a Milanello, con il giocatore che aveva chiesto oltre 6 milioni di euro di stipendio, ha provocato uno stop. Il Milan è pronto a fare un investimento importante per lui, ma anche gli ultimi tentativi con il giocatore non stanno dando i risultati sperati. C’è poi anche la forte concorrenza della Premier League, e quindi Sanches potrebbe anche non arrivare mai al Milan. Oltre all’arrivo di Adli, c’è di sciuro anche il rientro di Pobega e quindi numericamente i rossoneri potrebbero essere a posto anche con l’uscita di Kessie».